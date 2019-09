Igennem fire år fik Islamisk Stat tilsendt modelfly og droner fra Danmark. Tre mænd er tiltalt for at have købt og afsendt tingene. De nægter sig skyldige. Fotoet er fra Raqqa i 2014. (Arkivfoto)

Artiklen: Tre mænd anklaget for dronekøb til IS

Tre mænd anklaget for dronekøb til IS

Københavns Byret indledte mandag en terrorsag, hvor tre mænd er tiltalt for at have hjulpet Islamisk Stat med at købe droner og tilbehør.

De tre mænd, der alle tre er 30 år, skal derfor straffes for at medvirke til terror.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her