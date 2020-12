Tre københavnske kommuner blandt første vaccinemodtagere

Det er Merete Amdisen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, som bekræfter det over for Ekstra Bladet.

- Vi får vaccinen først. Det er, hvad vi ved indtil nu, siger hun til avisen.

Også leder af kommunikation i Ishøj Kommune Katharina Edlenborg bekræfter, at Ishøj og Herlev kommuner står først i køen til coronavaccinen.

- De første kommuner, den bliver rullet ud i, er Ishøj og Herlev. Her lyder det, at Ishøj står først, men det er ikke bekræftet endnu. Vi ved stadig ikke, hvornår den kommer, siger hun til avisen.

Centerchef i Herlev Kommune Hannah Wilsom siger ligeledes, at de to kommuner bliver blandt de første til at modtage vaccinen.

Hun fortæller, at man allerede juleaften er klar til at modtage vaccinen på tre plejecentre.

Tidligere har KL beskrevet, at det bliver plejecentre i kommuner med det højeste smittetal, der får vaccinen først.

Det ligger godt i tråd med smittetallene i de tre kommuner, som er nogle af de højeste i landet.

Incidenstallet i Ishøj - altså antal smittede per 100.000 borgere - er det højeste i Danmark.

I starten af december var det Herlev Kommune, som toppede listen over flest smittede per 100.000. Kommunen er nu nummer syv på listen.

Ishøj Kommune har det seneste døgn 1015 smittede per 100.000 borgere. Reelt er der registreret 232 smittede i kommunen.

Herlev har det seneste døgn 129 smittede per 100.000 borgere. Her betyder det, at der er 211 positive registrerede test.

København er nummer seks på listen over kommuner med højeste smittetal. Her er der 729,9 smittede per 100.000 borgere det seneste døgn.