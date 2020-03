Tre folketingsmedlemmer følger Elbæk og forlader Alternativet

Ugen har fået en hård start for Alternativet, der mandag må sige farvel til partistifter og flerårig leder Uffe Elbæk samt tre andre folketingsmedlemmer.

De melder sig allesammen ud og bliver løsgængere.

Af folketingsmedlemmer er kun Torsten Gejl tilbage i partiet, da Josephine Fock, der blev valgt som leder efter Elbæk 1. februar, ikke sidder i Folketinget.

Det oplyser Alternativets hovedbestyrelse i en pressemeddelelse.

De fire medlemmer forlader partiet, fordi de ikke kan samarbejde med Fock, der er blevet beskyldt for at tale meget hårdt til og sågar ruske i folk.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at vi i Alternativet er nået hertil, og jeg synes det er ærgerligt, at en del af folketingsgruppen har valgt at forlade Alternativet.

- Jeg har respekt for, at de nu tidligere Å-folketingsmedlemmer har taget den beslutning, som de mener er rigtig, siger Fock i en skriftlig udtalelse.

Torsten Gejl har ingen kommentarer, dermed er der af ledende medlemmer kun Fock og Gejl tilbage.

I et brev til partiets medlemmer lægger partistifter Elbæk ikke skjul på, at han er uenig med hovedbestyrelsens beslutning om at frede arvtageren Fock efter beskyldningerne.

Han kalder hendes nylige valgsejr for legitim.

- Men det er de kritiske spørgsmål, der er rejst efterfølgende, også. Og det uanset om man kunne ønske, at det hele var foregået i den omvendte rækkefølge. Det gjorde det nu engang ikke, skriver han ifølge Politiken.

Beskyldningerne mod Fock går tilbage til tiden, da Elbæk var leder.

Foruden Elbæk og Fock var også folketingsmedlem Rasmus Nordqvist med til at stifte partiet.

- Det står nu tydeligt for mig, at Alternativet ikke længere er et politisk projekt, som jeg kan tro på kan skabe den forandring, vi som samfund har brug for. Derfor siger jeg farvel til partiet, skriver han på Facebook.