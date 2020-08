Tre færre er indlagte med corona siden lørdag

Antallet af personer på intensivafdeling stiger fra én til to. Én af de to ligger i respirator.

Antallet af nye smittetilfælde er markant lavere end lørdag, hvor 112 blev testet positiv for covid-19. Generelt har tallet været svingende i løbet af ugen, hvor der i alt er registreret 700 nye smittetilfælde.

Ifølge Hans Jørn Kolmos, som er professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet og overlæge ved Odense Universitetshospital, er det helt almindeligt at smittetallene svinger.

Men han bemærker, at smitten i Danmark har stabiliseret sig den seneste uge.

- Lige nu holder man øje med, hvor mange nysmittede der er hver uge, og lige nu noterer jeg mig, at tallene har stabiliseret sig.

- Tallene er så små, at de er underkastet en betydelig variation, så det er begrænset, hvad man kan lægge i tallene. Men overordnet ser vi en positiv udvikling - også ud fra antal indlagte, siger han.

Lørdag blev det et krav at bære mundbind i den offentlige transport i Danmark for alle rejsende over 12 år.

Kravet gælder på alle tidspunkter af døgnet og også på stationer og stoppesteder.

Og selv om smitten i Danmark ifølge Hans Jørn Kolmos ser ud til at stabilisere sig, mener han, at mundbindskravet vil være nødvendig i lang tid.

- Der skal bruges rigtig mange mundbind i rigtig lang tid, før man for alvor vil kunne se på tallene, om mundbindene har en effekt.

- Når vi ser en stabilisering af smitte, kunne nogle være fristet til at spørge sig selv, om det nu også er nødvendigt. Men der skal man være fast i hånden og sige, at det kan svinge meget fra dag til dag, men mundbind er nødvendigt, siger han.

Onsdag og fredag blev der registreret henholdsvis 85 og 71 nye tilfælde. Alle ugens andre dage har smittetallet været højere end 110.

Én person er registeret død med covid-19 i denne uge.