Tre bankchefer dømmes til at betale 150 millioner

En direktør og to ledende bestyrelsesmedlemmer af den færøske Eik Banki dømmes mandag til at erstatte tab for 150 millioner kroner.

De tre skal hver betale en tredjedel, fremgår det af dommen, som er på 999 sider.

Derimod er en fjerde mand, der også var sagsøgt, blevet frifundet for at skulle betale erstatning.

Han havde også titel af direktør, men havde ikke et overordnet ansvar for kreditsagsbehandlingen og deltog heller ikke i de konkrete engagementer, som sagen har drejet sig om, fastslår retten.

Eik Bankis ledelse udviste ikke tilstrækkelig omhu og forsigtighed i forbindelse med nogle konkrete lån.

Banken påtog sig en overhængende risiko for tab, men undlod at sørge for, at bevillingerne blev tilrettelagt således, at risikoen blev elimineret, hedder det i dommen.

De dømte er den tidligere administrerende direktør Peter Marner Åge Jacobsen, den tidligere bestyrelsesformand Frithleif Olsen og den tidligere næstformand i bestyrelsen Odd Arild Bjellvåg.

Retten fastslår, at de tre er erstatningsansvarlige for tab dels på et engagement med FDI-koncernen, som havde investeret i indkøbscentre i Tyskland. Og dels på det hidtil største byggeprojekt på Færøerne med Valbjørn Dalsgaard, som ville opføre 268 boliger i Torshavn.

Tabene er opgjort til henholdsvis 129 millioner kroner og 27 millioner kroner.

Desuden gik direktøren og de to ledere i bestyrelsen også for langt med hensyn til en bevilling på 70 millioner kroner til selskabet Sydporten, som blev styret af spekulanten Vagn William Andersen, en tidligere læge og hashsmugler.

Men de tre er ikke dømt til at betale for dette tab. Forklaringen er blandt andet, at det er sandsynligt, at tabet kunne være undgået i forbindelse med Eik Bankis salg af engagementet.

Under retssagen krævede statens selskab, altså Finansiel Stabilitet, 150 millioner kroner, hvilket også er blevet det endelige resultat.

Men statens selskab påstod, at der var sket langt større tab på i alt fire engagementer. Imidlertid har retten kun givet medhold for 33,3 procent af de samlede tab. Derfor skal Finansiel Stabilitet og de dømte selv betale deres omkostninger til advokater.

Frifindelsen af en af de fire sagsøgte betyder, at FS skal betale 8,8 millioner kroner for dennes advokat til statskassen.

Undervejs i retssagen opgav FS i øvrigt kravet mod revisionen, og man lagde også andre oprindelige påstande i skraldespanden.

Eik Banki var moderselskab i forhold til Eik Bank Danmark, hvis ledelse ligeledes er sagsøgt i en anden retssag. Her blev staten tilkendt næsten 29 millioner kroner af Østre Landsret i oktober sidste år.

En af de dømte i den sag var i øvrigt også Peter Marner Åge Jacobsen, som i datterbanken var bestyrelsesformand.