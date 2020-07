Tre ansatte på plejehjem er smittet med corona

Tre medarbejdere er konstateret smittet med coronavirus på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Fredag vil alle borgere og medarbejdere på plejehjemmet derfor blive testet for coronavirus. Det vil ske ved hjælp af en af Region Hovedstadens podningsvogne.

De tre medarbejdere, der er blevet testet positive for virusset, arbejder alle på plejehjemmets demensafsnit ved navn Kysthuset.

Mette Lene Jensen (V), der er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune, fortæller til Helsingør Dagblad, at kommunen arbejder "meget alvorligt på sagen".

- Det er svært, når vi taler om demente borgere, og der er sendt besked ud til pårørende om, at vi beder dem undlade besøg, indtil vi kender omfanget af smitten, siger hun til avisen.

På nuværende tidspunkt er der blot tale om en opfordring til ikke at besøge plejehjemmet. Hvis smitten viser sig at være mere udbredt kan det blive til et forbud, oplyser Mette Lene Jensen til Helsingør Dagblad.

Arbejdet med smitteopsporing er i gang. Men det er endnu for tidligt at sige, om én eller flere medarbejdere har taget smitten med på arbejde for derefter at smitte sine kolleger - eller om de ansatte er blevet smittet andre steder.

Direktøren for Center for Sundhed og Omsorg, Stella Hansen, oplyser til Helsingør Dagblad, at de nære kontakter til de ansatte også bliver testet for at finde ud af, hvor smitten kommer fra.

Der er på nuværende tidspunkt ingen informationer om de smittede medarbejderes tilstand.

For at forhindre at smitten spreder sig blandt beboerne, som er i risikogruppen for at blive alvorligt syge af virusset, er der indført flere andre tiltag.

Blandt andet skal alle beboere og ansatte fremadrettet testes engang om ugen, indtil der ikke længere er flere positive test.