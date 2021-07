Tre anklaget i sag om serieafpresning og nedbrændt lagerbygning

En mand fra Ikast har udleveret 339.000 kroner til personer med forbindelse til den forbudte bande Loyal To Familia (LTF), efter at der blev rettet trusler mod ham, hans kone og børn.

Ifølge anklageskriftet har to af mændene, der er henholdsvis 34 og 27 år, stået bag særdeles grove serieafpresninger af virksomhedsejere i Ikast.

I et af tilfældene var afpresningen så grov, at de tre tiltalte ifølge anklageskriftet brændte den forurettedes lagerbygning ned og forårsagede skader for mindst 25 millioner kroner.

Ifølge politiet begyndte afpresningen den 2. juli 2019.

Her fremsatte de to mænd et krav til den forurettede om en overførsel på 250.000 kroner.

Han fik rettet en pistol mod hovedet og blev instrueret i, hvad der ville ske, hvis han ikke makkede ret.

Knap et år senere - den 20. juni - dukkede de to mænd op igen. De svingede med hånden, som havde de en kniv. De vidste, hvor hans børn gik i skole, og bare to dage senere overførte faren 20.000 kroner til et kontonummer, som han fik af den 34-årige.

Allerede tre dage senere henvendte de to mænd sig igen. Ifølge anklageskriftet krævede de denne gang 75.000 kroner for at lukke sagen hos LFT. Manden adlød og overførte pengene.

Men bare en uge efter var den gal igen.

Denne gang ville de to mænd have yderligere 75.000 kroner. Skete det ikke, ville LTF komme efter ham, advarede mændene. Faren overførte de 75.000 kroner.

Sådan fortsatte det ifølge politiets opfattelse, indtil mændene i alt havde hevet 339.000 kroner ud af faren.

Natten til den 28. august 2020 fik de to mænd omkring klokken 01.16 hjælp af en 23-årig mand til at sørge for, at der blev stukket ild til mandens lagerbygning i Ikast, mener politiet.

Det er ikke kun manden med lagerbygningen, som de tre mænd er tiltalt for at have afpresset.

Ifølge politiet er i alt fire andre personer - herunder forretningsejere i Ikast - blevet afpresset titusindvis af kroner.

Også adskillige tilfælde af hærværk mod biler og ejendomme er nævnt i anklageskriftet. Desuden er den 23-årige og den 27-årige tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse ved at have en pistol af kaliber 7,65.

De tre mænd skal på anklagebænken i Retten i Herning, hvor sagen skal føres af anklagemyndigheden fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er afsat 14 retsdage til sagen, der står til at blive indledt 29. november og slutte 28. januar.