Tre af ti corona-tilfælde sidste uge var med Delta-variant

Der blev i alt registreret 1314 coronatilfælde i sidste uge, og det er altså knap 82 procent, som er sekventeret.

Delta-varianten blev først registreret i Indien i oktober sidste år. Siden har den spredt sig til store dele af verden, og i april blev den første gang set i Danmark.

Varianten har en mutation, som giver en nedsat følsomhed over for antistoffer. Det vurderes dog, at vaccinerne virker mod varianten, selv om effekten efter første stik ikke er lige så stor som ved tidligere varianten.

Opgørelsen fra SSI indeholder for første gang også tal for, hvor mange Delta-tilfælde der er registreret i den indeværende uge.

Her fylder varianten indtil videre mere end i sidste uge. Af de 80 analyserede prøver har 53 vist sig at være med Delta-varianten. Det svarer til 66,3 procent - eller to ud af tre tilfælde.

Det er dog kun hver sjette af de prøver, der indtil videre er registreret for ugen, som er analyseret. Det er altså større usikkerhed om andelen.

Delta-varianten er tidligere blevet kaldt den indiske variant, da den først blev set her. Det har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) dog droppet.

I stedet henvises der nu til coronavarianter med bogstaver fra det græske alfabet for at undgå stigmatisering af bestemte lande. Af samme grund kaldes den britiske variant nu Alpha-varianten.