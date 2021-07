Tre af ti analyserede prøver i sidste uge var med Delta-variant

Der blev i alt registreret 1314 coronatilfælde i sidste uge, og det er altså knap 82 procent, som er sekventeret.

Delta-varianten blev først registreret i Indien i oktober sidste år. Siden har den spredt sig til store dele af verden, og i april blev den første gang set i Danmark.

Selv om Delta-varianten breder sig i landet, er antallet af indlagte faldende. Fredag er 44 personer indlagt med coronavirus - et fald på fire fra torsdag.

Det skyldes ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, at de fleste ældre og sårbare er vaccineret.

- Til gengæld spredes varianten jo i de yngre aldersgrupper, der generelt tåler infektionen bedre, men man skal ikke være blind for, at der er nogen, der også får symptomgivende infektion og langvarige senfølger af det her, siger Hans Jørn Kolmos.

Han nævner også de få ældre, der ikke er beskyttet, og risikoen for flere mutationer som en god grund til stadig at være forsigtige.

- Det her er en påmindelse om, at det gælder om at få trykket virus så meget ned som muligt, indtil vi har vaccineret så mange, at vi opnår noget, der minder om flokimmunitet, siger han.

Varianten har en mutation, som giver en nedsat følsomhed over for antistoffer. Det vurderes dog, at vaccinerne virker mod varianten, selv om effekten efter første stik ikke er lige så stor som ved tidligere varianter.

Opgørelsen fra SSI indeholder for første gang også tal for, hvor mange Delta-tilfælde der er registreret i den indeværende uge.

Her fylder varianten indtil videre mere end i sidste uge. Af de 80 analyserede prøver har 53 vist sig at være med Delta-varianten. Det svarer til 66,3 procent - eller to ud af tre tilfælde.

Det er dog kun hver sjette af de prøver, der indtil videre er registreret for ugen, som er analyseret. Det er altså større usikkerhed om andelen.

Ifølge DR er det dog SSI's vurdering, at varianten allerede fra lørdag vil være den dominerende variant i Danmark.

I et notat, som DR har set, vurderer SSI, at der må forventes stigende smitte i samfundet på grund af variantens smitsomhed og genåbningen af samfundet.

Delta-varianten er tidligere blevet kaldt den indiske variant, da den først blev set her. Det har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) dog droppet.

I stedet henvises der nu til coronavarianter med bogstaver fra det græske alfabet for at undgå stigmatisering af bestemte lande. Af samme grund kaldes den britiske variant nu Alpha-varianten.