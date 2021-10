Tre IS-mødre og 14 børn er på vej fra Syrien til Danmark

14 børn og tre mødre er rejst fra syriske fangelejre og ventes at være i Danmark i løbet af 24 timer.

14 børn og deres i alt tre danske mødre, som har opholdt sig i en fangelejr i Syrien, er på vej mod Danmark.

Det bekræfter advokat Knud Foldschack, der er partsrepræsentant for to af de tre kvinder, der kommer hjem.

- De er i en flyver på vej med kurs mod Danmark, og det er jo fantastisk. Det, vi har arbejdet på i flere år, er nu virkelighed, så det er fantastisk, siger han klokken 20.00 onsdag aften.

De har været undervejs "et stykke tid", siger han uden at ville sige, hvornår de forlod syrisk territorium.

Ifølge DR Nyheder forlod de 14 børn og de tre mødre al-Roj-fangelejren i det nordøstlige Syrien tidligt onsdag morgen.

De forventes at lande i Danmark inden for 24 timer og altså sent onsdag eller i løbet af torsdag den 7. oktober.

De tre kvinder rejste frivilligt fra Danmark til Syrien, hvor de tilsluttede sig Islamisk Stat.

Den ene af kvinderne har dobbelt statsborgerskab, mens de to sidste er etniske danskere, skriver DR Nyheder.

Ifølge Politiken vil de tre kvinder, når de er landet på dansk jord, blive sigtet for at opholde sig ulovligt i et konfliktområde og efter terrorparagraffen.

Rigsadvokaten har vurderet, at de tre kvinder hver kan stå til mellem tre og fem års fængsel, fordi de rejste til Syrien og tilsluttede sig Islamisk Stat.

Udenrigsministeriet vil onsdag aften over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, at mødrene og deres børn er på vej hjem.

Social- og Ældreministeriet oplyser til Ritzau, at den socialfaglige indsats, der skal iværksættes for børnene, er en kommunal opgave.

Regeringen gik i foråret med til at evakuere de tre mødre og deres 14 børn - efter tidligere at have været stor modstander af idéen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde gentagne gange sagt, at hun ikke ville have mødrene og deres børn hjem.

Det skyldes, at mødrene havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark.

Regeringens støttepartier pressede imidlertid hårdt på for at få mødrene hentet til Danmark.

Fem danske børn er fortsat i Syrien sammen med deres mødre.

De sidste fem børns i alt tre mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab. De er statsborgere i henholdsvis Iran, Marokko og Somalia.

Derfor vil regeringen kun hente de fem børn til Danmark, men ikke mødrene, som skal give deres samtykke til at lade børnene rejse alene.

Det samtykke har mødrene endnu ikke ønsket at give.