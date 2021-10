Travlhed koster på patienternes helbred

Arbejdspres, for lidt personale og manglende finansiering i det danske sundhedsvæsen har været et af de varmeste politiske emner i de seneste par års politiske debat, der har været præget af både coronakrise og strejke.

Med en ny undersøgelse om vilkårene i sundhedssektoren i hånden slår de ansatte nu alarm på ny.

I undersøgelsen peger en række læger og sygeplejersker på, at presset i sundhedsvæsenet er stort. Faktisk så stort, at det i mange tilfælde går ud over patienterne.

Lisbeth Lintz er formand for Overlægeforeningen, en af tre organisationer bag undersøgelsen. Hun mener, at situationen er for alvorlig til at undlade at handle.

- Det er en hverdag, hvor der er for få personaler, og hvor opgaverne langt overstiger det antal hænder og hoveder, der er på arbejde, siger hun.

Undersøgelsen er foruden medlemmerne hos Overlægeforeningen foretaget blandt medlemmer af Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd. Den er opdelt på de tre personalegrupper.

Konkret siger 54 procent af de yngre læger, som har svaret, at travlhed eller underbemanding har været medvirkende årsag til, at en patients tilstand er blevet forværret.

For overlægerne og sygeplejerskerne er tallet henholdsvis 47 og 46 procent.

Undersøgelsen er udarbejdet for TV 2 i forbindelse med en ny dokumentar kaldet "Opråb fra sygehuset".

Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd erklærer sig ligeledes bekymret.

Travlheden betyder, patienterne må vente længere på at få hjælp, og at der i nogle tilfælde sker fejl, siger hun.

- Når der er travlhed kombineret med personalemangel, så sker der fejl. Vi når måske ikke at give medicinen til tiden. Det kan forværre ens situation.

- Der er så mange observationer og målinger, som måske bliver glemt, som måske ikke bliver nået, siger Anni Pilgaard.

Nogle af lægerne og sygeplejerskerne melder endda om, at arbejdspresset kan koste liv.

Således angiver ni procent af både de yngre læger og sygeplejersker, som har svaret i undersøgelsen, at travlhed eller underbemanding efter deres vurdering har været medvirkende årsag til, at en patient er afgået ved døden.

Der er dog stor forskel på, hvor mange i de forskellige faggrupper der har svaret i undersøgelsen. For eksempel er det kun 16 procent af de yngre læger, der har givet deres mening til kende.

Lisbeth Lintz fastholder dog, at undersøgelsen står mål med, hvad lægerne oplever i hverdagen.

Det baserer hun på tidligere undersøgelser, og at sygeplejerskerne og de yngre læger oplever det samme.

- Man må sige, at der er et helt entydigt strukturelt problem i dagens sundhedsvæsen.

Hos Danske Patienter anerkender vicedirektør Annette Wandel, at det er svært helt at forhindre fejl.

Men presset er for stort lige nu, og det fører til flere af dem.

Der skal både kigges på den korte og lange bane. Mere personale skal uddannes, arbejdsgangene skal tilrettelægges anderledes, og de ansatte skal fastholdes i jobbet.

Desuden kan man, mener Annette Wandel, se på, om der skal hentes mere udenlandsk arbejdskraft ind.

- Vi står i en ret kritisk situation, siger hun.