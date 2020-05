Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber at få kommuner med på at tillade udvidet udeservering, når restaurationer åbner op næste mandag. (Arkivfoto)

Transportminister vil tillade udeservering på veje og p-pladser

Når restauranter og caféer fra mandag den 18. maj atter må slå dørene op efter mere end to måneders nedlukning under coronakrisen, skal de have mulighed for at bruge visse udendørs vejarealer, når det er muligt.

Det mener transportminister Benny Engelbrecht (S), som har skrevet et brev til landets største kommuner samt Kommunernes Landsforening (KL).

Her gør han kommunerne opmærksom på en paragraf i vejloven, som åbner op for udeservering på steder, som hører til vejområdet.

- Det kan være parkeringspladser, dele af normalt befærdede veje, og hvad der er af åbne torve, siger han.

- Giv adgang til, at restaurationerne kan benytte sig af dem til at udvide udeservering og dermed gøre det endnu mere trygt at benytte caféer og restauranter fra næste uge.

- Og så samtidig gøre det på en sådan fleksibel måde, at man også har mulighed for i kommunerne at se bort fra den betaling, man så ellers normalt ville skulle opkræve for det, siger Benny Engelbrecht.

Transportministeren henviser til, at kommunerne i henhold til vejloven har ret til at opkræve betaling for at lade restaurationerne benytte arealerne.

Det håber Benny Engelbrecht altså, at kommunerne vil undlade for at hjælpe økonomisk pressede caféer og restauranter.

Kommunerne skal aftale tilladelserne i samråd med politiet, og Benny Engelbrecht ønsker, at der bliver lavet smidig og hurtig sagsbehandling i de sager, hvor restaurationer søger om tilladelse til udvidet udeservering.

Transportministeren understreger, at der ikke kan være udeservering alle steder. Det skyldes, at man også skal tage hensyn til fremkommeligheden og ikke mindst trafiksikkerheden for borgerne.

- Men jeg tror også, at der ganske mange steder vil kunne tænkes kreativt og udnyttes vejarealer, som ellers ikke blev udnyttet til denne form for udeservering, siger han.