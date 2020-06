Transportminister vil lande luftfartspakke onsdag

Det er yderst sparsomt med konkrete svar onsdag morgen på et samråd om den danske luftfartsbranche, som har brug for hjælp til at komme i gang igen efter coronakrisen.

Og det er der en god grund til, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

For der pågår i øjeblikket forhandlinger om en luftfartspakke, der skal redde den hårdt pressede branche.

Derfor mener ministeren ikke, at han kan blive for konkret på samrådet, hvor det primært er Venstre, som stiller spørgsmål.

Venstre og De Konservative har bedt Engelbrecht om at redegøre for, hvorfor regeringen ikke har igangsat initiativer, der skal redde luftfartsbranchen. Det gælder både luftfartsselskaber og lufthavne.

- Skal der være en luftfartspakke, der så at sige får luft under vingerne, så skal sådan en pakke indgås her til formiddag. Ellers må vi vente til efter sommer, siger Engelbrecht.

- Der er ingen tvivl om, at luftfarten er en af de brancher, der er meget hårdt ramt af krisen. Passagererne forsvandt fra den ene dag til den anden, da coronasmitten ramte Danmark, siger ministeren, der altså tilføjer, at han ikke vil "kommentere de igangværende forhandlinger".

Engelbrecht siger, at hvis luftfartspakken skal gavne branchen på denne side af sommeren, så skal Folketingets Finansudvalg have en aftale i hånden onsdag, så et såkaldt aktstykke kan nå at blive godkendt, inden Folketinget går på sommerferie.

Tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) lader sig ikke presse af tiden.

Han opfordrer ministeren til at kontakte Finansudvalget og bede den holde sig klar, ikke kun onsdag, men eventuelt også i næste uge, hvis det bliver nødvendigt.

- For os er det ikke vigtigt, om man laver en aftale i dag eller i morgen, siger Hans Christian Schmidt.

Folketinget går efter planen på sommerferie i denne uge. Men det bør ikke forhaste noget, mener Hans Christian Schmidt. Finansudvalget bør kunne kaldes ind, når det bliver nødvendigt.

For nylig gav regeringen tilsagn om milliardstøtte til SAS, men erhvervsliv og fagforeninger har efterspurgt en mere generel redningsplan.

Den skal holde hånden under de omkring 170.000 arbejdspladser, der er på spil. SAS har lagt op til at afskedige 5000 medarbejdere, heraf 1700 i Danmark.

Luftfartsbranchen har ønsket hjælp til at komme i gang med både indenrigs- og udenrigsflyruter og til at få nedsat nogle af de takster, som luftfartsselskaberne skal betale for at benytte lufthavne.

De politiske forhandlinger på området gik i gang søndag.

Regeringens støttepartier har stillet krav om, at en luftfartshjælpepakke fra staten skal modsvares af klimavenlige initiativer i pakken, således at den får et grønt aftryk.

Onsdagens forhandlinger går i gang klokken 8.00.