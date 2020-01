Transportminister Benny Engelbrecht (S) synes, at Danmark skal understøtte et muligt nattog mellem Malmø og Köln. (Arkivfoto)

Transportminister er åben for at springe på europæisk nattog

Flere af regeringens støttepartier er begejstrede for, at transportministeren er åben for idéen om nattog.

Hvis Sverige gør alvor af etableringen af en nattog-forbindelse mellem Malmø og Köln, så bør Danmark understøtte det.

Sådan lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S) over for Politiken.

Meldingen kommer, efter at et udvalg under det svenske transportministerium har afleveret en delrapport, der anbefaler oprettelsen af en rute mellem Malmø og Köln i det vestlige Tyskland.

Den vil kunne være i drift allerede i 2022 og knytte an til rejser videre til Paris og Bruxelles, står der i rapporten. Ruten skal i givet fald gå gennem Danmark.

- Hvis det svenske initiativ kan føre til, at der i første omgang kommer en togrute mellem Malmø og Köln, så kan det jo måske vise sig at være en døråbner til noget endnu større.

- Det synes jeg i hvert fald, vi skal gøre, hvad vi kan for at understøtte, siger Benny Engelbrecht til Politiken.

Hvis svenskerne ender med at spørge Danmark, om der er interesse for at bidrage med finansiering til initiativet, bliver det op til et flertal i Folketinget at tage den beslutning, tilføjer Benny Engelbrecht.

Ministerens tilgang til det svenske initiativ møder opbakning fra flere af regeringens støttepartier.

- Der er brug for, at Danmark spiller en aktiv rolle i at skabe reelle alternativer til flytrafikken. Stærkt, skriver Jacob Mark, gruppeformand for SF, på Twitter.

Også Alternativets leder, Uffe Elbæk, er begejstret.

- Benny Engelbrecht, hvis du genindfører sovevognen igen, aner du ikke, hvor stor en toghelt du bliver i mit univers, skriver Uffe Elbæk på Twitter.

I slutningen af 2014 blev driften med nattog fra Danmark indstillet, efter at DSB sammen med Deutsche Bahn måtte erkende, at der ikke var økonomi i at blive ved med at tilbyde natture fra København til europæiske storbyer.

I 2016 opgav Tyskland endeligt sin nattogsdrift af økonomiske årsager.

Togvognene blev solgt til Østrigs togselskab, ÖBB, som ifølge Politiken har fået en pæn forretning ud af det.

ÖBB rapporterede sidste år en passagerfremgang fra 1,4 millioner i 2018 til 1,5 millioner passagerer i 2019.

ÖBB driver ruter til 25 europæiske byer. Senest er der i januar åbnet en rute til Bruxelles.