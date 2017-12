Transportminister: Vi skal lære af letbanes forsinkelse

Borgmesteren er utilfreds med, at Trafikstyrelsen endnu ikke har givet endeligt grønt lys til letbanen.

Ole Birk Olesen kalder i en skriftlig kommentar forløbet "utilfredsstillende". Men modsat borgmesteren retter han kritikken den anden vej - mod Aarhus Letbane:

- Jeg vil derfor tage initiativ til, at vi får en evaluering af forløbet, så vi får belyst, hvad årsagerne har været til, at Aarhus Letbane ikke har kunnet levere et materiale, der har kunnet godkendes, og hvordan vi kan undgå at opleve noget lignende en anden gang, skriver ministeren.

Jacob Bundsgaard har luftet utilfredshed med, at styrelsen "mangler politisk kontrol".

Men styrelsen skal netop være uafhængig, understreger Ole Birk Olesen.

- Det skal sikre, at afgørelser om jernbanesikkerheden træffes på et fagligt og ikke på et politisk grundlag, siger han.

Det er dog vigtigt at lære af sagen til næste gang, siger transportministeren:

- I de kommende år har vi en lang række jernbaneprojekter, der skal sikkerhedsgodkendes, blandt andet den nye bane mellem København og Ringsted, Metro cityringen, de nye signalsystemer og letbanen i Odense.

- Derfor er det vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi kan undgå tilsvarende problemer i fremtiden, siger Ole Birk Olesen.

Aarhus Letbane skulle oprindelig have været taget i brug 23. september.

Men Trafikstyrelsen aflyste åbningen med dags varsel, da man ikke kunne godkende operatøren Keolis' sikkerhedsregler og letbanens regler for teknisk vedligehold.

Trafikstyrelsen har lørdag oplyst, at man forventer at kunne give letbanen grønt lys på onsdag i næste uge.

Hvis godkendelsen kommer i hus, vil det betyde, at letbanen kan køre med passagerer på strækningen fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital fra og med torsdag.