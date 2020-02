Transportminister Benny Engelbrecht skal skilles

Efter mere end 30 år sammen har transportminister Benny Engelbrecht (S) og hans kone, Charlotte, besluttet at gå fra hinanden.

Det skriver Benny Engelbrecht i et opslag på Facebook.

- Vi har haft over 30 skønne år sammen som ægtefolk og kærester. Men som mange mennesker oplever, så ændrer livet sig nogle gange.

- For os har det bevæget sig i en retning, der gør, at vi stadig elsker hinanden som bedste venner, men også har indset, at vi ikke er gode kærester, skriver transportministeren om bruddet.

Parret vil fortsat bo sammen i deres hus i Adsbøl i Sønderjylland med deres to hunde.

- Vores venskab betyder, at vi stadig vil være tæt forbundne, selv om vi begge har andre kærester.

- Vi har det bedst med at leve vores liv sådan - under samme tag - men med andre kærester, og det håber vi, at alle vil respektere, skriver Benny Engelbrecht på Facebook.

Han skriver desuden, at de håber på forståelse for, at de ikke ønsker at stille op til interview om deres privatliv.

49-årige Benny Engelbrecht flyttede som 20-årig til Sønderjylland sammen med jævnaldrende Charlotte Engelbrecht, som er medlem af byrådet i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet.

Benny Engelbrecht blev i juni 2019 udnævnt som transportminister i S-regeringen. Han har tidligere bestridt posten som skatteminister. Det gjorde han i perioden 2014-2015.

Ministeren har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden november 2007, hvor han blev valgt ind som opstillet i Sydjyllands Storkreds.