Transportbranche om el-lastbiler: Ikke gode nok til lange ture

Sådan lyder det fra flere aktører i transportbranchen, efter at Klimarådet i en rapport har lagt op til, at fremtiden for den tunge transport på landevejene skal være på el.

Det bliver en svær og dyr øvelse, hvis lastbiler inden for de kommende år skal omstilles til at køre på el. De nuværende eldrevne lastbiler er ikke gode nok til de lange ture ned gennem Europa.

- Lige nu er det for dyrt at køre med el-lastbiler. Derfor er det nødvendigt med tilskud til køb af el- eller brintlastbiler og ladestandere, hvis der skal flere elektriske lastbiler ud på vejene, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport, i en kommentar.

Klimarådet, der rådgiver regeringen, er overbevist om, at el er fremtiden for de kortere lastbiler ture internt i Danmark.

Rådet understreger, at det for de lange ture er uklart, hvordan fremtiden ser ud, men her peger pilen også på el.

- Selv om der er usikkerhed om fremtidens teknologiudvikling for de lange ture, er der mange forhold, der peger i retning af batterier, skriver rådet.

- Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen planlægger efter, at batterilastbiler kommer til at stå for en væsentlig del af lastbiltransporten og derfor understøtter udbredelse af ladeinfrastruktur.

Hos Dansk Erhverv siger branchedirektør for transport Jesper Kronborg, at de nuværende el-lastbiler ikke kan løse opgaven med at køre lange ture med tung transport gennem Europa.

- El er en moden løsning til personbiler og varebiler og lastbiler på korte ture, men til lastbiler, som kører lange distancer ned gennem Europa, er teknologien ikke god nok.

- Det gælder - både i forhold til hvor langt de kan køre, hvor hurtigt de kan lade op, og samtidig mangler der en infrastruktur ned gennem Europa, så de kan lades op.

- Samtidig skal det også kunne hænge sammen økonomisk, og der er vi ikke i dag, siger han.

Jesper Kronborg påpeger, at der er en forventning om, at den tunge transport frem mod 2030 skal skære sine reduktioner af CO2, men at man i den debat skal være klar over, at teknologien ikke er på plads.

- Det kan betyde, at den grønne omstilling af den tunge transport kommer til at tage længere tid, indtil løsningerne er klar, siger Jesper Kronborg.

Hos DTL-Danske Vognmænd, som repræsenterer vognmænd med omkring 10.000 lastbiler, mener direktør Erik Østergaard, at man skal klappe hesten.

- Det er for tidligt at drage en fuldstændig konklusion om, hvad lastbilerne skal køre på i fremtiden.

- Vi er stadig i en fase, hvor vi må være åbne over for flere teknologier for at se, hvordan de udvikler sig prismæssigt og teknologisk, siger han i en kommentar.