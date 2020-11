Traktorer og kuttere vender hjem efter demo i storbyer

Demonstrationerne sluttede officielt klokken 14, men det tager noget tid for de mange - i bysammenhæng - ukurante køretøjer at komme væk.

Hundredvis af traktorer er lørdag eftermiddag på vej ud af både Aarhus og København efter at have demonstreret mod myndighedernes håndtering af coronasituationen.

Østjyllands Politi meldte ved 14-tiden på Twitter, at man forventede, at det ville tage et par timer.

I "Smilets By" har cirka 350 traktorer ifølge politiet deltaget i demonstrationen i midtbyen.

Lidt flere - omkring 500 - har der været på Langelinie i København. Her lyder meldingen fra politiinspektør Tommy Laursen, at man forventer at traktorerne vil være ude af byen omkring klokken 15.30.

Flere landmænd og fiskere har deltaget i demonstrationerne. I København deltog blandt andre Malene Snedgaard fra Terslev på Sydsjælland.

Hun og hendes kæreste har en gård med svineproduktion og planteavl. Malene Snedgaard er utilfreds med, at regeringen har bedt landets minkavlere om at aflive deres mink, uden at der har været lovhjemmel til det.

- Det, der er sket i hele minksagen, er et brud på Grundloven. Hvis det skal være sådan i fremtiden, så ender vi jo som en bananstat. Det er en af grundene til, at vi siger, at nu er det nok, siger Malene Snedgaard.

Ikke kun mink og corona har fået folk til at møde frem, og ikke kun landmænd er mødt op.

Mens mange af de demonstrerende landmænd var kørt til København i deres traktorer, så kom fiskerne sejlende i deres fiskekuttere.

Torben Christensen er en af dem. Han har sejlet næsten trekvart døgn fra Læsø i Kattegat til Langelinie i København.

Han vil vise sympati med minkavlerne, men er også kommet, fordi han er træt af de regler og love, som fiskerne skal rette sig efter.

- Vi er bebyrdet med love og regler, og det seneste er, at vi skal til at have kameraer i skibene. Vi kan snart ikke være nogle steder, og vi ved snart heller ikke, hvad vi må fange. Vi er jo kvotebelagt. Så for at sige det på godt jysk, så er det træls, siger Torben Christensen.