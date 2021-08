Trafikråd: Reform af Rigspolitiet kan skade trafikindsats

Arbejdet for at skabe en mere sikker trafik kan komme til at lide i forbindelse med, at Rigspolitiet skæres ned til halv størrelse. Det mener Rådet for Sikker Trafik.

En af konsekvenserne er, at politiets centrale håndtering af færdselsforhold forsvinder.

Af en intern præsentation fra Rigspolitiet fremgår det, at Rigspolitiet på færdselsområdet ikke længere vil udarbejde detaljerede operationsplaner og heller ikke vedligeholde blandt andet færdselsanalyser.

Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, er bekymret for, at der ikke længere vil være ressourcer til at koordinere landsdækkende kampagner med alle 12 politikredse.

- Jeg er da lidt bekymret for, at en så central spiller på området forsvinder og bliver nedlagt, siger han.

Det var i åbningstalen i Folketinget i oktober 2019, at statsminister Mette Frederiksen (S) lagde op til reduktionen af Rigspolitiet. Hun stillede dengang spørgsmålet om, hvorvidt "pseudoarbejdet" havde fået lov til "tage tid fra det rigtige arbejde" i politiet.

I Rådet for Sikker Trafik er man bekymret for, hvordan det i fremtiden skal gå med kampager som "Kør bil, når du kører bil" og "Brug 2 sek. mere".

- Det er alfa og omega for at få kampagnerne ud til bilisterne, at politiet er involveret, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Og kampagner virker, understreger direktøren. Også politiets kontrol betyder dog meget.

- I gamle dage var det jo okay at liste hjem, når man havde fået lidt at drikke, hvis bare man kørte ad små bagveje.

- I dag er der en total social fordømmelse overfor spritkørsel. Og det er kampagner, der har skabt det, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Han understreger, at Rådet for Sikker Trafik har et godt samarbejde med de 12 lokale politikredse. Men det har været uvurderligt at have et så godt samarbejde med den centrale enhed i Rigspolitiet, forklarer Mogens Kærgaard Møller.

De præcise konsekvenser af nedlæggelsen af Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet kender Mogens Kjærgaard Møller endnu ikke.

Han skal have et møde med Rigspolitiet, og han håber, at parterne kan finde en løsning, så kampagner også fremover kan sendes bredt ud til hele landet.

- Jeg er blevet indkaldt til et møde med rigspolitichefen. Her vi skal have nogle drøftelser af, hvordan vi i videst muligt omfang kan kompensere for, at Nationalt Færdselscenter bliver nedlagt.

- For det er rigtig vigtigt at have en central spiller i forhold til Rådet for Sikker Trafik, siger han.