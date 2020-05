Trafikken oplevede stort fald under corona-nedlukning

Det har haft store konsekvenser for borgernes færden, at statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts lukkede store dele af landet ned på grund af udbredelsen af coronavirus.

Biltrafik, offentlig transport og folks rejser gennem landet er mindst blevet halveret. Det fremgår af en økonomisk rapport, som tre professorer har udarbejdet forud for genåbningens fase to. Den ventes at blive meldt ud om få dage.