Trafikforsker: Gratis tog og bus er urealistisk

I Luxembourg erklærede transportministeren lørdag den kollektive trafik gratis for alle borgere.

I Danmark skal man dog ikke regne med, at politikerne følger eksemplet fra Luxembourg og fjerner billetpriserne på busser og tog.

Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, vurderer, at det vil være en massiv omkostning for staten, der vil skulle finde flere hundrede milliarder kroner.

- Det er helt urealistisk. Men man kan selvfølgelig godt gøre det. Det vil koste flere hundrede milliarder kroner og give massiv trængsel, for mange steder er der ikke plads til flere passagerer.

- Metroens kapacitet i København skal eksempelvis fordobles. Det er nærmest absurd, siger Mogens Fosgerau.

Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt bad i 2019 transportminister Benny Engelbrecht (S) om at opdatere DTU's beregninger omkring gratis offentlig transport.

De nye beregninger kom i februar. De viser blandt andet, at tiltaget vil give fem procent mindre bilkørsel.

Tiltaget vil koste ti milliarder kroner i tabte billetindtægter, mens det vil spare klimaet for tre procent af den nuværende udledning fra transportsektoren.

- Gratis kollektiv transport ser ud til at have en ekstremt lille CO2-effekt i forhold til den store omkostning, sagde Benny Engelbrecht til Ingeniøren i februar.

På trods af beregningerne vil Messerschmidt gerne holde liv i idéen om gratis kollektiv transport, som han fremførte første gang i fjor.

- Jeg synes, det er utroligt spændende. Tallene viser, at det er ret dyrt, men det skal jo tænkes ind i hele den grønne omstilling, som vi står i. Jeg er meget inspireret af det, de gør, i Luxembourg.

- Hvis ikke al kollektiv transport kan blive gratis, kunne man sige, at visse grupper får gratis brug, eksempelvis pensionister, siger Messerschmidt, der nu vil følge udviklingen i Luxembourg.

Hos Alternativet er det erklærede mål at skære 30 procent af billetpriserne. Men partiets transport- og miljøordfører Susanne Zimmer finder Luxembourgs tiltag interessant.

- Det er relevant at se, hvad gratis transport koster. Det er en yderst tiltalende idé. Vi vil ikke være afvisende over for det.

- Men der er klimahandlingsplanen vigtig for at få det i perspektiv. Hvad koster det, og hvad får man ud af det, siger Susanne Zimmer.