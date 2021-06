Træt af bøffer? Læg disse fisk på grillen

Det er både nemt og lækkert, lyder det fra to kokke, der begge nævner én bestemt fisk, som de selv ynder at lægge på grillen i sommermånederne.

Hvis du efterhånden har grillet dig træt i pølser, hakkebøffer og majskolber, kan du prøve nyt farvand ved at fange an med fisken.

- Jeg vil gå med havtasken. Den er saftig, nem at stege og minder strukturmæssigt meget om kød, siger Anika Madsen, der er kok og køkkenchef på restaurant Fasangården.

- Vi danskere kan godt lide at grille bøffer, og det er en bøf fra havet i stedet for koen eller grisen, fortsætter hun.

Også Michael Munch, der er chef på Michelin-restauranten MeMu i Vejle, har havtasken som sin grillfavorit.

- Havtasken er rigtig god, og det samme gælder jomfruhummer. Generelt egner alle skaldyr sig også godt til grillen, lyder det fra ham.

Vil du prøve kræfter med havtasken, skal du som udgangspunkt til fiskehandleren for at få fat i den. Typisk skal den bestilles på forhånd, forklarer Michael Munch.

Når du har skaffet havtasken, kan du pakke den ind i store blade fra et savojkål og bage den på grillen til bladene er karamelliseret.

Husk at give fisken lang tid - 20 til 25 minutter- så den opnår struktur og fyldig smag, råder Anika Madsen.

- Alternativt ville jeg skære en filet af havtaskehalen og grille den som en lille fiskebøf direkte på grillen ved høj varme, så den ikke når at sætte sig fast, siger Anika Madsen.

En anden fisk, du kan kaste dig over, er søtungen, der ifølge Anika Madsen er en overset, men god fisk til grillen.

- Jeg oplever ofte, at folk er bange for at bestille den. Men det er en ret kødfuld fladfisk, og når den er i sæson, er den god til prisen, siger hun.

Selv om stort set alle fisk egner sig til grillen, hvis man har en klemmerist, så er der alligevel et par typer, som ikke er oplagte valg, tilføjer Michael Munch.

- Fisk som kulmule og torsk har det med at smuldre på grillen. Så de skal laves i en foliebakke, forklarer han.

Derudover skal man passe på med fisk, der kommer i små stykker eller kommer fra frost.

Desuden er det vigtigt at have temperaturen for øje, når du griller, da fisken let kan komme til at sidde fast på risten, hvis temperaturen ikke er høj nok.

Vil du undgå at stå med paletten og kradse fisk af risten, kan du derfor gå efter en kultype, som kan komme højt op i temperatur.

- Det kan være kokoskul, der er helt sammenpresset, og som kan opnå høj varme og holde på den i lang tid. Netop den type er forbrugerne begyndt at kunne få i hænderne, forklarer Anika Madsen.

/ritzau fokus/