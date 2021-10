Træt? Du kan fordele din søvn over døgnet

Og det betyder heller ikke noget, om den er sammenhængende eller brudt op.

Det fortæller søvnforsker Birgitte Rahbek Kornum, der er ph.d. og lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet.

- Man kan sagtens fordele sin søvn. Man skal bare være klar over, at man ikke kan sove mindre på et døgn, bare fordi man fordeler den. Men tager man halvanden times middagssøvn, kan man skære halvanden time af sin nattesøvn, siger hun.

Du kan sågar dele din søvn op i otte blokke a en time i løbet af et døgn. Det er velunderbygget, at det hverken er bedre eller dårligere end otte timer i træk om natten, fortæller søvnforskeren.

- Det giver det samme resultat i forhold til hjernefunktion. Men det er selvfølgelig noget bøvlet at sove en time spredt ud over otte gange, siger hun.

For nogle vil det måske lyde overraskende, men ifølge Birgitte Rahbek Kornum giver det ganske god mening.

Fra søvnforskning ved man allerede, at søvn har fire forskellige faser. Det er faser, den sovende kan nå igennem på mindre end halvanden time.

- Faserne skifter alligevel mellem hinanden. Når man har sovet en time til halvanden, har man været igennem alle stadier, og så er der ikke noget i vejen med at være vågen.

- Det overraskende er måske, at søvn om dagen er af lige så god kvalitet som om natten, siger Birgitte Rahbek Kornum.

Hun bemærker dog, at det kan være nemmere at sove stabilt om natten, fordi det eksempelvis er mørkt.

Men søvnrytmen er op til den enkelte.

- Man skal finde ud af, hvad der passer til ens egen biologi. Det eneste, man kan gøre, er at prøve sig frem.

- Mange trives rigtig godt med at sove fem til seks timer om natten og så tage en middagslur, siger Birgitte Rahbek Kornum.

Mens det altså ifølge søvnforskeren er underordnet, hvornår og hvordan du får din søvn - så længe du får nok timer - er der eksempler på, at metoderne bliver for ekstreme.

- Jeg har hørt om nogle, der har forsøgt sig med mikrosøvn og siger: "Okay, jeg sover et kvarter ad gangen otte gange i døgnet". Det er typisk sådan noget selvoptimering. Altså, at man vil have mere ud af døgnet.

- Alle forsøg, der er lavet, viser, at det kan man ikke. Ens hjerne bliver bare langsomt dårligere og dårligere, siger hun.

/ritzau fokus/