Træstammer giver ro til at tænke

Det var en formidlingsopgave af de helt store, Niels Elers Koch kastede sig over, da han for syv år siden blev chefredaktør og direktør for en ny udgave af Trap Danmark.

Første udgave blev udgivet i midten af 1800-tallet under navnet Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.

Sjette udgave, i form af 34 bind, 12.000 trykte sider og en digital udgave, har Niels Elers Koch ved roret.

For nylig udkom bindene om Vejen, Kolding, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Til sommer gælder det Fyn, Langeland og Ærø.

Niels Elers Koch, som fylder 70 år 31. marts, kom til Trap Danmark fra en videnskabelig karriere inden for skov- og landskabsforskning. Senest som professor ved og leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

I alt er det blevet til næsten 30 års forskning under fire forskellige ministerier, tre forskellige bestyrelsesformænd og tre forskellige rektorer/dekaner.

Det har ført til to æresdoktorgrader, to æresprofessorater, internationale videnskabelige priser og et utal af publikationer.

Det meste med udgangspunkt i træer og naturforvaltning. Niels Elers Kochs doktorafhandling fra 1995 fokuserede på skovens betydning for friluftslivet.

I årene efter var han blandt andet ansat i Skov- og Naturstyrelsen, indtil han i 2004 blev direktør for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet.

Dertil formand for Skovrådet - udpeget af den tidligere konservative miljøminister Connie Hedegaard.

Niels Elers Koch er opvokset i Aarhus og har fortalt, at interessen for naturen blev grundlagt i årene som spejder. Men også en biologi- og geografilærer på Aarhus Katedralskole fik betydning for, at han valgte skovvejen i stedet for at blive læge som sin far.

Niels Elers Koch er far til Mads Christian på 18 år. Sammen deler de interessen for løb, cykling og kajak. Enten i Skodsborg nord for København, hvor de bor i et selvbygget træhus, eller i fritidshuset i Småland.

Uanset hvor de er, så har skoven betydning:

- Når jeg er stresset, løber jeg en tur. Og når jeg er nedtrykt, sætter jeg mig på en træstamme og gennemtænker tingene. For mig er skoven også lig med stilhed og ro, har Niels Elers Koch sagt til Aarhus Stiftstidende.

Han var fra 2010 til 2014 præsident for International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), der repræsenterer godt 15.000 forskere fra 125 lande.