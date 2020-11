Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) træder tilbage. Han har ikke Folketingets tillid efter ulovlig ordre om aflivning af alle mink i Danmark.

Fødevareminister Mogens Jensen trækker sig efter minksag

Mogens Jensen (S) trækker sig som fødevareminister efter sagen om aflivning af alle landets mink. Det skriver han på Facebook.

Mogens Jensen siger, at han har mistet tilliden fra Folketinget. Det sker i forlængelse af, at der uden lovhjemmel blev givet en ordre om at aflive alle mink i Danmark.

- For at jeg som minister skal kunne varetage mit hverv, er det afgørende, at jeg har den fornødne tillid i Folketinget.

- Da jeg har den klare vurdering, at jeg ikke længere har den tilstrækkelige opbakning blandt et flertal af Folketingets partier, har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg udtræder af regeringen, skriver Mogens Jensen på Facebook.

Mogens Jensen har den seneste halvanden uge været under hård beskydning, da det stod klart, at der ikke var lovhjemmel for den instruks, regeringen udstak 4. november om, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

En redegørelse for forløbet - herunder hvornår han blev opmærksom på det, og hvad han gjorde - skal være sendt til partierne. Den er dog endnu ikke offentliggjort.

På Facebook skriver Mogens Jensen, at det i redegørelsen om den ulovlige ordre fremgår, at "mit ministerium har begået fejl".

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, skriver på Twitter, at partiet har meddelt sin mistillid til ham:

- Klogt at Mogens Jensen trækker sig. Der var ingen andre veje frem. Det har jeg også meddelt statsministeren tidligere i dag. Nu skal vi i gang med at bygge tilliden op - det er der brug for, skriver hun.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, siger efter beslutningen:

- Det er en fornuftig og klog beslutning af ham. Vi har haft alvorlige bekymringer om hele sagen. Ikke mindst fordi han sad alvorlige sundhedsbekymringer overhørig og ikke oplyste Folketinget, siger han.

For Enhedslisten har en stor del af problemet med Mogens Jensen været, at de ikke mente, han har reageret hurtigt nok på advarsler om smitte fra mink.

Mogens Jensen trækker sig ikke fra politik, skriver han:

- Nu vil jeg hellige mig min kæreste, familie og venner. Men jeg vender stærkt tilbage og glæder mig til at tage hul på arbejdet i folketingsgruppen.