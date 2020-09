Torturkomité er skuffet over brug af københavnsk fængsel

Europarådets torturkomité finder det "skuffende", at danske myndigheder forventer fortsat at benytte Politigårdens Fængsel, hvis forhold ifølge komitéen er uegnede til længere ophold.

I et svar fra Justitsministeriet til Europarådets komité til Forebyggelse af Tortur (CPT), offentliggjort i denne uge, fremgår det:

- Da det forventes, at der fortsat vil være en stigning i belægningen i 2020 og 2021, er det Kriminalforsorgens vurdering, at der også vil være brug for pladserne efter 2020.