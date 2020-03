Torsten Gejls storkreds: Han bliver i Alternativet

Mandag forlod Uffe Elbæk, medstifter af Alternativet, sammen med tre andre af Alternativets folketingsmedlemmer partiet. I stedet valgte de at blive løsgængere.

Det betyder, at Alternativet på en enkelt dag gik fra at have fem mandater i Folketinget til kun at have et enkelt. Repræsenteret af Torsten Gejl.

At det er "helt sikkert", at han ikke også bliver løsgænger, skyldes ifølge forpersonen i Østjylland, at Gejl selv tager afstand fra den måde, hans tidligere partikolleger forlod partiet på.

- Han er meget utvetydig i sin holdning til, hvad de andre har gjort. Det synes han ikke, er okay, siger Carsten Borup.

Han kan dog ikke afkræfte, at Gejl vil give sit folketingsmandat videre til en suppleant.

Spørgsmål: Men kan du afkræfte, at han forlader Folketinget?

- Det ved jeg ikke noget om. Det bliver jeg nødt til at høre ham om, siger Carsten Borup.

Gejl skal tale om sin fremtid med sin storkreds tirsdag eller onsdag. Torsdag vil han fortælle offentligt, hvad han er kommet frem til.

- Vi skal høre Torsten, hvor han er henne, og hvordan han har det med det hele. Det er vi spændt på at høre, siger forpersonen i Gejls storkreds.

Da de fire andre medlemmer af Alternativets folketingsgruppe - Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique - mandag forlod Alternativet, var det kulminationen på flere ugers kaos i partiet.

Det begyndte mere eller mindre, da dagbladet Information bragte en artikel, hvor anonyme kilder beskyldte den nyvalgte forperson, Josephine Fock, for at "ruske" i folk og at have en ubehagelig ledelsesstil.

Efterfølgende valgte et snævert flertal i partiets hovedbestyrelse at frede Fock.

I et brev til Alternativets medlemmer lægger partistifter Elbæk ikke skjul på, at han er uenig med den beslutning.

Også selv om han kalder hendes nylige valgsejr for legitim.

- Men det er de kritiske spørgsmål, der er rejst efterfølgende, også. Og det uanset om man kunne ønske, at det hele var foregået i den omvendte rækkefølge. Det gjorde det nu engang ikke, skriver Elbæk i et brev til partiets medlemmer ifølge Politiken.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Torsten Gejl selv. Mandag var han ordknap og ønskede ikke at udtale sig.