Torsten Gejl har besluttet sig for, at han ikke vil gå efter at stille op som politisk leder for Alternativet, når Uffe Elbæk siger farvel. (Arkivfoto)

Torsten Gejl har besluttet sig: Vil ikke afløse Uffe Elbæk

Der er fortsat seks kandidater til at afløse Uffe Elbæk, efter at Torsten Gejl har valgt ikke at stille op.

Folketingsmedlem Torsten Gejl meddeler mandag på Facebook, at han ikke stiller op til posten som politisk leder for Alternativet, når Uffe Elbæk 1. februar forlader posten.

Torsten Gejl meddelte før jul, at han ville bruge juleferien på at finde ud af, om han ville stille op.

- Mange har opfordret mig til at stille op, og det er jeg meget overvældet og rørt over.

- Jeg har brugt juleferien til at tænke det ordentligt igennem, og jeg har besluttet mig for ikke at stille op, skriver han.

Alternativets socialordfører angiver blandt andet, at han prioriterer tid til familien, men der er også tungtvejende politiske årsager til, at han ikke stiller op.

- Flere af jer, der har bedt mig om at stille op, er socialpolitisk engagerede mennesker, der mener, at det er helt afgørende, at Alternativet (også) har et stort fokus på den sociale bundlinje.

- Det er jeg enig i, og det er en af årsagerne til, at jeg ikke stiller op.

- Som politisk leder vil jeg få langt mindre tid til arbejdet med den sociale bundlinje, fordi jeg i stedet skulle repræsentere Alternativet mere generelt, skriver han på Facebook.

Mandag aften afholder Alternativet ekstraordinært landsmøde, hvor partiet skal stemme om at ændre partiets vedtægter.

Det skal gøre det muligt for personer uden for folketingsgruppen, som aktuelt udgøres af fem personer, at stille op til valget om at blive politisk leder.

Seks personer har meldt deres kandidatur til at afløse Uffe Elbæk. Det er Josephine Fock, Rasmus Nordqvist, Rasmus Foged, Mette Rahbek, Theresa Scavenius og Mira Issa Bloch.

Kun Rasmus Nordqvist er medlem af Folketinget af de seks.

Kandidater skal have 100 medlemmer af partiet, der støtter deres kandidatur, for at man kan stille op.

Den nye politiske leder skal vælges på endnu en ekstraordinær generalforsamling, som altså afholdes 1. februar.