Torsdag kan Danmark lukke for tyske sommerhusgæster

Torsdag vil Udenrigsministeriet efter alt at dømme fraråde ikke-nødvendige rejser til Tyskland på grund af for høje smittetal - og det vil samtidig medføre et indrejseforbud for folk fra Tyskland uden et anerkendelsesværdigt formål.

I stedet for den årlige tur til den danske vestkyst kan mange tyske turister formentlig se frem til en aflysning i år.

Tyskland har haft gennemsnitligt 42,1 smittede om ugen per 100.000 indbyggere i de to forgangne uger, viser en opgørelse fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Danmark fraråder ikke-nødvendige rejser ved 30 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Hvis Tysklands status ændres, vil det også som udgangspunkt medføre et forbud mod indrejsende fra Tyskland, hvis det bliver et såkaldt karantæneland.

Og det kan blive en ærgerlig nyhed for de tyske sommerhusturister, der sidste år stod for over 300.000 overnatninger i Danmark alene i november.

For Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, er det svært at se, at sommerhusgæsterne skulle udgøre en betydelig smittefare.

- Det er fuldstændig forkert at lukke for sommerhusgæster, som er personer, der kommer i egen bil og tager ud i et sommerhus, hvor de holder social afstand - ikke bare 2 meter, men 100 meter, siger han.

Rejsevejledningerne bør desuden baseres på regioner i stedet for lande, mener Carlos Villaro Lassen. Han synes ikke, det giver mening at se på et stort land som Tyskland som ét samlet smitteudbrud.

Folk fra karantænelande må stadig rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål.

Det kan for eksempel være, hvis de arbejder eller har en kæreste i Danmark.

Det gælder også som et anerkendelsesværdigt formål, hvis man ejer sit eget sommerhus, men altså ikke hvis man lejer et.

Folk fra Slesvig-Holsten kan rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål, hvis de kan fremvise et negativt prøvesvar på en coronaprøve.