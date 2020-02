Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at man bliver nødt til at kigge politisk på optagelsessystemet på uddannelserne. (ARKIVFOTO)

Topstudenter søger snævert på uddannelser

Studenter med et højt snit vælger ofte de samme fire uddannelser, viser et notat. Minister vil have flere til at uddanne sig som lærer eller pædagog.

Han var en dygtig elev, og så måtte valget falde på en af de såkaldt "fine" uddannelser, følte han. Og når årskaraktererne kom, sad Michael Bjerring klar med lommeregneren for at se, om hans snit var højt nok.

Allerede i folkeskolen fik Michael Bjerring at vide, at han burde overveje at læse statskundskab.

