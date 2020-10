Topøkonom med advarsler om slagside i USA

Det skyldes ikke mindst, at han i marts udgav bogen "Deaths of Despair and the future of Capitalism".

Han har skrevet bogen sammen med sin kollega og kone fra Princeton University, Anne Case.

De er begge ansat som professor emeritus på det berømte universitet i New Jersey.

- For den hvide arbejderklasse er dagens Amerika blevet et land med opløste familier og få fremtidsudsigter. Mens de universitetsuddannede bliver rigere og sundere, dør voksne uden en uddannelse i bogstaveligste forstand i smerte og fortvivlelse.

Sådan skrev London School of Economics i september om bogen forud for en debat, som de to forfattere skulle deltage i.

I bogen hedder det blandt andet, at kapitalisme over to århundreder har løftet utallige mennesker ud af fattigdom. Men nu ødelægger den livet for fattige amerikanere.

Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi var noget mere knudret i sit sprog end London School of Economics, da det skulle formulere begrundelsen for Nobelprisen til Deaton.

- Ved at forbinde detaljerede individuelle valg og de tilhørende udfald har han gennemført en forskning, som har bidraget til at ændre områderne mikroøkonomi, makroøkonomi og udviklingsøkonomi, hed det.

Angus Deaton blev født i Edinburgh. Han har både amerikansk og britisk statsborgerskab og har været tilknyttet Princeton siden 1983.

Han fik sin bachelor, kandidatgrad og ph.d. på Cambridge University i England i 1970'erne.

Inden han kom til Princeton i 1983, var han ansat på University of Bristol.