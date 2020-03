Topmedlem af Alternativet forlader partiet

Medlem af Alternativets hovedbestyrelse Marianne Karlberg har ifølge TV2 trukket sig og meldt sig ud af partiet. Hun har ikke tillid til Alternativets nyvalgte politiske leder, Josephine Fock.

Det skriver hun på Facebook efter hovedbestyrelsen efter et møde lørdag utrykte tillid til Josephine Fock, der er anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget for partiet i 2015 til 2018.

- Afstemningen lørdag udstillede hvor svær en proces, det har været.

- Og jeg har på baggrund af af den viden og de informationer, jeg har fået indsigt i de sidste tre uger, besluttet at trække mig fra hovedbestyrelsen, mit hverv som tillidsperson, mit hver som forperson for lokalforeningen på Frederiksberg og melde mig helt ud af Alternativet, skriver hun på Facebook.

Marianne Karlberg var et af 17 medlemmer af Alternativets hovedbestyrelse. Lørdag udtrykte hovedbestyrelsen tillid til Josephine Fock efter et møde. Men beslutningen var ifølge flere politiske analytikere ikke enstemmig.

Josephine Fock vandt valget om den politiske lederpost i Alternativet 1. februar over blandt andre Rasmus Nordqvist. Marianne Karlberg udtrykte sin støtte til Rasmus Nordqvist før valget.

- Jeg har ikke tillid til vores politiske leder Josephine Fock, hverken som person eller inspirator for vores parti, skriver hun på Facebook mandag.

Senere mandag har presseansvarlig for partiet, Rune Langhoff, meddelt at han siger op og forlader partiet.

Lørdag efter mødet i hovedbestyrelsen forlod også tidligere medlem og talsperson for hovedbestyrelsen Leila Stockmarr partiet.

Efter mødet lørdag sagde Josephine Fock til Ritzau:

- Det er klart, at Alternativet er i en krise nu. Og det, der er rigtig vigtigt for mig, er, at hovedbestyrelsen lægger op til, at nu skal vi komme videre.

- Det vil sige, at de mennesker, der gerne vil arbejde sammen med mig om Alternativets politik, dem vil jeg rigtig gerne arbejde sammen med.

- Og det må folk jo så vurdere med sig selv, hvad de ønsker. Jeg lægger i hvert fald op til et rigtig godt samarbejde med dem.

Mandag møder Alternativets folketingsgruppe på et ukendt sted og tidspunkt for at diskutere, hvordan de forholder sig til hovedbestyrelsens tillidserklæring til Josephine Fock.