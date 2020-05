Topforskere kritiserer sundhedsmyndigheder for corona-mørklægning

To af landets førende forskere, som har en central rolle under coronakrisen, kritiserer de danske sundhedsmyndigheder for at mørklægge data af afgørende betydning.

De to forskere mener, at myndighedernes lukkethed er skadelig og hæmmende for deres mulighed for at håndtere coronaudbruddet i det danske samfund, skriver Berlingske.

De nævner et eksempel, der handler om beregningen af smittetrykket - altså hvor mange en smittet person smitter.

Forrige uge offentliggjorde Statens Serum Institut, at smittetrykket var steget fra 0,6 til 0,9, skriver Berlingske.

Jens Lundgren og Lars Østergaard siger, at det for dem er "fuldstændig uklart, hvordan man er kommet frem til et smittetryk på 0,9".

De påpeger, at de selv har efterprøvet tallene, og at "tallene simpelthen ikke stemmer."

De kan dog ikke få oplyst fra sundhedsmyndighederne, hvordan beregningen er lavet, lyder det.

Sundhedsmyndighedernes lukkethed kommer ifølge de to forskere til udtryk ved, at de talrige gange forgæves har bedt om centrale data.

Opråbet om mere åbenhed skal ifølge Jens Lundgren ses som et konstruktivt ønske om, at han gerne vil bidrage med sine input.

- Og hvis der så er andre, der kan komme med nogle gode argumenter for, at de her ting skal foregå lukket og holdes hemmeligt, så må de jo sige det. Jeg kan bare ikke få øje på, hvad argumentet er, siger han til Berlingske.

Efter kritikken oplyser Sundhedsministeriet ifølge Berlingske, at man i øjeblikket arbejder på en løsning for at efterkomme forskernes ønske om åbenhed om eksempelvis udregninger bag tabeller og rapporter.

Også Statens Serum Institut har tirsdag valgt at offentliggøre et længere notat, hvor man detaljeret beskriver, hvordan man udregner smittetrykket.

De Radikales leder, Morten Østergaard, skriver på Twitter, at kritikken af sundhedsmyndighederne er berettiget.

- En sylespids og desværre alt for berettiget kritik. Lad mig gøre det helt klart, at det nu må høre op. Vi tager ansvar for redningspakker, genstartsøvelser og kamp mod Covid-19.

- Men det bliver med krav om åbenhed, gennemsigtighed og mulighed for faglig kontradiktion. Nu, skriver Morten Østergaard.