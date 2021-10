Topembedsmand tror ikke ministre kendte til manglende minklov

De topministre, der 3. november sidste år på et møde i regeringens koordinationsudvalg besluttede at aflive alle danske mink, kunne ikke vide, at der manglede lovgrundlag.

- Det tror jeg ikke, har stået ministrene klart, siger han torsdag i Minkkommissionen.

Senere adspurgt gentager han, at han ikke mener, at det indgik i materialet op til mødet i regeringens koordinationsudvalg, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

Han gentager også flere gange, at det på mødet modsat heller ikke blev drøftet, om der rent faktisk var hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Koordinationsudvalget er et udvalg for topministre i regeringen, herunder statsminister Mette Frederiksen (S). Det var her, man 3. november besluttede at aflive alle mink.

Forud for mødet havde Statens Serum Institut udsendt en ny risikovurdering af coronasmitten i mink.

Fundet af cluster-5-mutationen havde desuden vakt bekymring i Sundhedsministeriet. Den frygtedes at udgøre en fare for folkesundheden, ligesom det ansås for muligt, at mutationen kunne spænde ben for de vacciner, der blev arbejdet på.

På mødet 3. november insisterede Sundhedsministeriet ifølge Henrik Studsgaard på, at det var nødvendigt at aflive alle mink for at undgå den risiko.

Her laver Henrik Studsgaard en sondring. Hvad angår fremtiden for minkbranchen, var det ifølge departementschefen klart - også for deltagere på mødet, som han ikke navngiver - at der ikke var hjemmel.

- For så vidt angår forholdet fra 2021 og frem, tænker jeg, at det har stået flere i rummet klart, at når vi kigger ud på en dvalemodel og et erhverv, som kan lukkes helt eller delvist ned, så er der hjemmelsmæssige udfordringer, siger han.

Men en aflivning her og nu var ifølge Studsgaard et helt andet koncept og ikke behandlet i det materiale, der var lavet til mødet.

Af kommissionen blev Henrik Studsgaard spurgt, hvorvidt han overvejede at nævne den manglende hjemmel til de to andre modeller.

Han svarede, at der var mange "udfordringer" logistisk med at udføre regeringens politiske beslutning om at slå alle mink ned.

Blandt andet spurgte Helle Krunke, der er medlem af Minkkommissionen, om ikke et manglende lovgrundlag var vigtigere end andre praktiske udfordringer.

- Jeg forstår godt, og jeg er også enig i, at der er forskel på udfordringer. Jeg må bare ærligt sige, at i den ret overordnede og ret vigtige diskussion, der involverede mange ting, var det bare ikke top of mind for mig, siger han.

- At forestille sig, at man med sådan en kæmpe opgave på stående fod kunne bibringe de relevante nuancer. Det var i hvert fald ikke top of mind for mig.