Regeringen har tidligere vurderet, at der ikke var hjemmel for også at kræve mink uden for sygdomsområder aflivet, men det modsiger en tidligere topembedsmand. Han var selv med til at skrive loven og kalder lovhjemlen "udmærket".

Topembedsmand bag dyrelov: Der var hjemmel til minkaflivning

Regeringens embedsmænd har fejltolket en central lov i minksagen. Der var faktisk hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Det mener Tage Siboni, der er tidligere topembedsmand i både Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

Det skriver Politiken.

- Når lovgrundlaget er der, og den videnskabelige rådgivning tilsiger det, er der ikke alene en ret for regeringen til at handle, men faktisk en pligt, siger han til avisen.

Tage Siboni har selv været med til at udfærdige lov om hold af dyr. Det er ifølge avisen netop den lov, regeringens embedsmænd vurderer, er brudt.

Der står i loven, at fødevareministeren har ret til at beslutte, at der ved udbrud eller mistanke om udbrud af smitsomme sygdomme skal ske "aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted".

Det er dog ikke præciseret, hvor stort området omkring et udbrudssted må være. Og det er centralt.

Tidligere har regeringen meddelt, at der alene var hjemmel til at kræve mink i sygdomsområder aflivet. Det var mink på smittede besætninger eller på farme, der ligger op mod 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

Men intet i loven siger, at der er der, grænsen skal gå, og Tage Siboni vurderer, at der derfor er "udmærket hjemmel" i loven om hold af dyr.

Heller ikke juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet mener, at hjemlen bliver indskrænket til at gælde et afgrænset område.

- Det område må også kunne være Danmark, siger han til Politiken.

Flere andre juridiske eksperter udtrykker omvendt skepsis over for argumentationen. Blandt dem tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, der ser det som mulig "efterrationalisering".

Hverken Fødevareministeriet eller Justitsministeriet har over for Politiken ønsket at svare på, om de fastholder vurderingen af, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle danske mink aflivet.

Fødevarestyrelsen mener, at den oprindelige vurdering er korrekt.

Styrelsen vurderer over for Politiken, at man ikke ud fra en veterinærfaglig eller en proportionalitetsmæssig betragtning kan beslutte, at zonerne dækker hele landet.

Denne uge ventes Folketinget at vedtage en ny lov, der skal forbyde minkhold indtil 2022.