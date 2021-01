Topdiplomat modsiges af kolleger om mail i Tibetsagen

Under nye afhøringer prøver Tibetkommissionen at forstå meningen med Claus Grubes mail, som han sendte en sen aften i 2012 mindre end to døgn før Hu Jintaos ankomst til Danmark.

Statsbesøget optager kommissionen, fordi politiet begik "klart ulovlige" indgreb mod borgernes ret til at ytre sig og demonstrere. "Tag flaget fra dem!", lød en melding på politiets radio.

Ifølge kommissionens første beretning var der ingen beviser for, at Udenrigsministeriet havde opfordret til politiets indgreb. Men siden har kommissionen fundet mailen fra Claus Grube.

"Kære venner, der er ingen tvivl om, at det bliver en kunst at forene dansk træskovals med kinesisk statsballet - en prøvelse for os alle. Håber meget I kan bibringe PET og især Reimann (politidirektør, red.) i Københavns Politi den nødvendige forståelse for deres vigtige roller. Ingen ansigtstab! Mvh Claus."

Det skrev han som reaktion på, at den kinesiske ambassade igen havde orienteret Udenrigsministeriet om, at man ikke ønskede at se demonstrationer.

Netop kinesisk frygt for at tabe ansigt var noget, som embedsmænd havde omtalt i interne mails, er det tidligere kommet frem.

Men under en afhøring i sidste uge forklarede Claus Grube, at han mente et dansk ansigtstab.

Siden er fire af hans tidligere kolleger blevet spurgt om deres opfattelse. Alle læser det som et kinesisk ansigtstab.

De fire er protokolchef Michael Zilmer-Johns, hofdame og tidligere protokolchef Jette Nordam, tidligere kontorchef i Statsministeriet Lisbet Zilmer-Johns og tidligere kontorchef Martin Bille Hermann.

- Umiddelbart vil jeg tro, at det må referere til Kina, siger sidstnævnte, da han fredag udspørges.

- Det var lidt jazzpianist-agtige formuleringer, tilføjer Martin Bille Hermann.

Det er kommet frem, at Jette Nordam dengang faktisk ringede til politidirektøren i København for at viderebringe den kinesiske uro for demonstranter.

Kommissionen undersøger en række tilfælde, hvor demonstrationer blev holdt ude af syne for kinesiske besøgende. I 2014 skete det dog helt tilfældigt ved det kinesiske kulturinstitut, fortæller tidligere viceprotokolchef Annette Lassen.

En bus havde afleveret besøgende til det nærliggende Glyptoteket og kom dermed til at spærre for demoen. Bagefter skrev en medarbejder i Udenrigsministeriet til Annette Lassen:

"Fantastisk arrangeret med den turistbus foran kulturhuset ved afgang, som jeg dog antager var et lykkeligt tilfælde og ikke et led i jeres nøje koreograferede program."

Viceprotokolchefen svarede: "Ja, det var meget "handy" med bussen, som "kom til" at dække for Free Tibet-demoen :-)".