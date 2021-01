Topdiplomat har svært ved at forklare mail i Tibetsagen

Men kommissionen blev nedsat igen, og torsdag tages tråden op under en afhøring af ministeriets tidligere departementschef Claus Grube. Han får kritiske spørgsmål fra både udspørgeren og medlemmerne af kommissionen.

Der er noget, de ikke kan få til at stemme i sagen om præsident Hu Jintaos statsbesøg i 2012.

Hvorfor gav departementschefen sine underordnede besked om at tale med såvel PET som Københavns Politi bare to døgn før besøget? Hvad mente han med, at politiet skulle forstå sine "vigtige roller"? Hvad var det, som politiet ikke fattede?

Mailen var en reaktion på, at den kinesiske ambassade igen havde indskærpet overfor Danmark, at man ikke ønskede demonstranter ved præsidentens besøg.

"Kære venner, der er ingen tvivl om, at det bliver en kunst at forene dansk træskovals med kinesisk statsballet - og en prøvelse for os alle. Håber meget I kan bibringe især PET og Reimann i Københavns Politi den nødvendige forståelse for deres vigtige roller. Ingen ansigtstab. Mvh Claus".

Johan Reimann var dengang politidirektør i Københavns Politi, og kort efter blev han faktisk kontaktet af Udenrigsministeriet.

Claus Grube forklarer torsdag, at han med mailen mente, at politiet skulle forstå, at det ikke skulle tage kinesernes ønsker om lovbrud bogstaveligt.

- Det var vigtigt for mig at sige, at jeg syntes, at kineserne var nået til grænsen af, hvad de kunne tillade sig, siger Claus Grube.

Udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen, bemærker, at han kan ikke se spor af et sådant budskab i mailen. Også vendingen "ingen ansigtstab" giver anledning til spørgsmål.

Det udtryk har embedsmænd især brugt om kinesiske ønsker og krav, men i denne sammenhæng er betydningen en anden, lyder forklaringen.

- Det er jo Danmarks ansigt. For kineserne bliver jo ved med at rejse tvivl om vores evne til at håndtere besøget. De ved udmærket godt, at demonstranter ikke kan afskærmes, siger Claus Grube.

Under afhøringen konfronteres han også med et besøg af den kinesiske udenrigsminister i 2011. SF'eren Villy Søvndal var lige blevet udnævnt til minister i S-SF-regeringen.

Tilsyneladende sørgede politiet også dengang for at gøre demonstranter usynlige for de følsomme gæster. Ifølge en meldeblanket fra Københavns Politi står, at der skulle køres en stor bil ind foran de få demonstranter under delegationens passage. Dette kendte Claus Grube ikke til, oplyser han.