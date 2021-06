Topchef i ministerium: Kunne ikke drømme om at undersøge Grundloven

Han udspørges for anden gang. Af og til er der gnister under udvekslinger mellem den tidligere topchef og udspørgeren, advokat Jakob Lund Poulsen.

- Må jeg lige tale færdig, udbryder Friis Arne Petersen på et tidspunkt.

I hans tid som direktør sørgede politiet for, at kritikere blev holdt udenfor kinesiske gæsters synsfelt. Deres frihedsrettigheder blev altså indskrænket.

Kommissionen forsøger nu at afklare, om Udenrigsministeriet er medansvarlig.

Torsdag præsenteres Friis Arne Petersen for det faktum, at hans embedsmænd igen og igen svarede kinesere, at Danmark overholder Grundloven, da disse pressede på for at blive fri for synet af demonstranter.

Et tomt udsagn, lyder udspørgerens beskrivelse af forløbet, for flere embedsmænd i ministeriet har vist sig at være uvidende om, hvordan Grundloven skal fortolkes.

- Vi har altid kunnet anse det for fuldt besvaret, når vi har svaret kineserne, at der i Danmark er ret til at demonstrere, siger Friis Arne Petersen.

Gjorde han noget for at blive klar over, hvad det indebar?

- Jeg kunne ikke drømme om at gå til Justitsministeriet og spørge departementschef Michael Lunn for at få en statsretlig afklaring. Michael ville have spurgt: Hvad er du ude i?

I 2002, da han var direktør, fik han at vide sort på hvidt, at hans ministerium med den kinesiske ambassade og politiet havde indledt et "konstruktivt samarbejde".

Hensigten med samarbejdet var at sikre, at lovligt anmeldte demonstrationer "finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation."

Friis Arne Petersen svarer, at han intet kender til dette samarbejde. Burde han af nysgerrighed ikke have det undersøgt det nærmere?

- Nej, for vi overlader det fuldt og helt til politiet at have ansvaret for demonstrationer.

Udspørgeren undrer sig over svaret og bemærker, at Udenrigsministeriet jo deltager i samarbejdet. Du spurgte ikke om, hvad det gik ud på?

- Jeg har ikke tillagt det vægt, svarer Friis Arne Petersen.

Han understreger i øvrigt, at hans embedsmænd i ministeriet ikke bare kendte til Grundloven. Der var tale om "højt kendskab".

Imidlertid har nogle embedsmænd forklaret kommissionen, at de ikke gik nærmere ind i, hvad rettighederne egentlig indebærer.

Således har Carsten Staur, chef for ministeriets sydgruppe og ambassadør, sagt, at han ikke havde kendskab til, om demonstranter har krav på at blive set og hørt af den eller dem, deres budskaber rettes imod.

Han konfronteres også med en genfundet ellers slettet mail, som tegner til at få afgørende betydning for undersøgelsen. Den afslører Udenrigsministeriets aktive rolle i kulissen for at sikre, at kinesiske gæster blev fri for at se demonstranter.

Under klimakonferencen i 2009, da Friis Arne Petersen var ambassadør i Washington, skrev centerchef Sus Ulbæk i en mail, at "vi plejer at aftale med politiet, at FG og Tibetanerne står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer." FG står for bevægelsen Falun Gong, som er forbudt af regimet i Kina.

- Det har jeg aldrig hørt om før, siger Friis Arne Petersen.

I 2002, da det førnævnte konstruktive samarbejde blev indledt, var Sus Ulbæk i øvrigt souschef i ministeriets Asien-kontor.

Afhøringerne ventes at slutte midt i juni.