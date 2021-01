Topchef i Udenrigsministeriet giver politi ansvaret i Tibetsag

Det var helt op til politiet selv at bestemme, hvordan demonstranter blev håndteret under officielle kinesiske besøg.

Udenrigsministeriet havde ingen som helst aktier i, om demonstranter blev holdt skjult eller ej. Også selv om ministeriet igen og igen fodrede politiet med kinesiske ønsker om at blive fri for at se for eksempel tilhængere af bevægelsen Falun Gong eller sympatisører med Tibet.