Tolke-koks i retsvæsenet: Volapyk i oversat anklageskrift

På skrift fik de tre tiltalte georgiske statsborgere i en straffesag om indbrud og hæleri et mærkværdigt dokument i hånden. Det afslører en oversættelse tilbage til dansk, oplyser advokat Else Præstegaard.

Da et anklageskrift for nylig blev oversat fra dansk til georgisk var resultatet ifølge en forsvarer det rene volapyk.

For eksempel stod der "forsøg på vækst af specielt seriøs karakter". København Ø blev til "København øens associationer". En Bed & Breakfast var blevet til "seng & morgenmad", ligesom oversættelsen højst overraskende fortalte, at anklagemyndigheden ville nedlægge påstand om et forbud mod at udrejse af Danmark.

- Jeg vil nu klage til rigspolitiet, siger Else Præstegaard.

- Retssikkerhedsmæssigt er det virkelig frygteligt, tilføjer hun.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har Danmark pligt til, at fremmedsprogede, der er tiltalt i straffesager, får oversat dokumenter og desuden får kvalificeret tolkning, så de forstår, hvad der foregår.

- Hvis domstolene har en mistanke om, at tolkningen ikke er tilstrækkelig, har man pligt til at handle, siger Else Præstegaard.

I foråret overtog firmaet EasyTranslate opgaven med at skaffe tolke til myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Firmaet havde vundet et udbud fra Rigspolitiet.

Mange af de hidtidige tolke nægter imidlertid at udføre arbejde for firmaet. De siger, at løn og andre vilkår er blevet stærkt forringet.

I nogle tilfælde har EasyTranslate problemer med at levere varen. I en straffesag mandag i Københavns Politi med de tre georgiske mænd havde firmaet arrangeret sig med dobbelt-tolkning. Dels fra dansk til russisk og dels fra russisk til georgisk. Den ene af de to tolke blev fløjet ind fra Norge.

Resultatet blev en stor forsinkelse af retsmødet, som først sluttede ved 20-tiden. En af de andre forsvarere, advokat Michael Steffensen, mener, at hans klients menneskerettigheder er blevet krænket.

På et tidligere tidspunkt i processen har tolkningen været så ringe, at en byretsdommer ville skride til løsladelse. Dette blev dog afvist af Østre Landsret.

Advokat Else Præstegaard siger, at hun har ansøgt om adgang til Højesteret. Spørgsmålet er principielt, mener hun.

- Det er vigtigt at få afklaret i hvor lang tid, man kan forsvare, at der ikke foregår en ordentlig tolkning, siger advokaten.

I EasyTranslate ønsker direktør Frederik R. Pedersen ikke at udtale sig om forløbet af mandagens sag. Han oplyser i øvrigt, at det ikke er hans firma, der har stået for den skriftlige oversættelse af anklageskriftet.