Toldstyrelsen fandt kokain i container og sæbeflasker

De 90 kilo er meget, hvis man sammenligner med de beslaglagte mængder fra tidligere år.

Det siger Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen.

- Der er ingen tvivl om, at 2019, hvor vi havde fire-fem større beslag, har været med til at påvirke statistikken kraftigt, siger Preben Buchholtz.

De store beslag fra sidste år var eksempelvis 40 kilo kokain, som lå gemt i en container på Aarhus Havn.

Derudover fandt styrelsen kokain på mere kreative gemmesteder i tolden.

Såsom i Københavns Lufthavn, hvor man beslaglagde syv kilo flydende kokain gemt i shampooflasker.

Preben Buchholtz fremhæver flere mulige forklaringer på sidste års store mængde af beslaglagt kokain.

Toldstyrelsen er eksempelvis blevet bedre til at bruge analyser samt informationer, som kommer fra andre myndigheder og udlandet.

Derudover har man sidste år ansat flere toldere og foretager mange stikprøver i tolden.

- Kombinationen af det med vores hunde og gode toldere gør, at vi har fået nogle store beslag af narko, siger Preben Buchholtz.

Der er dog et stort mørketal for den mængde af kokain, som kommer ind over grænserne i løbet af et år.

- Vi gør hvad vi kan for at stoppe det, vi ved, som kommer over, fordi der er et marked.

- Men hvor stor en andel, vi får pillet ud af markedet, det ved vi ikke, siger Preben Buchholtz

Udover de 90 kilo kokain beslaglagde styrelsen sidste år 700 kilo cannabis, 1100 kilo khat og 35 kilo opiater.