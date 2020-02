Toldere finder mistænkeligt træ fra Amazonas på Aarhus Havn

Hundredvis af planker fra den yderst værdifulde og sjældne træart ipé, som stammer fra regnskoven i Brasilien, er blevet tilbageholdt af toldere på Aarhus Havn mistænkt for at være ulovligt træ.

Miljøstyrelsen er i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvor træet kommer fra i Amazonas.

- Det skal dokumenteres, at træet ikke stammer fra ulovlige fældninger, som er et kæmpe problem i Amazonas, siger forstfuldmægtig i Miljøstyrelsen Lars Andresen Skovmøller i en pressemeddelelse.

Ipétræet, der også kaldes brasiliansk valnød, er en træart, der historisk har været udsat for rovdrift.

Ifølge de brasilianske myndigheder er der i alt afsendt syv containere, der mangler dokumentation for lovlig fældning. Dermed er de eksporteret ulovligt.

En container blev tilbageholdt på Aarhus Havn. De øvrige er sendt til andre lande såsom USA, lyder det.

- Den eftertragtede ipé vokser typisk dybt inde i regnskoven omsluttet af andre træarter. Hugsten af ipé fører mange steder til, at der bliver lavet veje ind i regnskoven, så træet kan køres ud til savværkerne.

- Derefter er vejen banet - og ofte forsvinder resten af regnskoven bagefter, siger Lars Andresen Skovmøller.

Han siger, at det var et tip fra de amerikanske miljømyndigheder samt det europæiske politisamarbejde, Europol, der førte til fund af træet.

- Den senere tid har vi fået flere tip om import af ulovligt fældet træ. Det hænger formentlig sammen med, at der er mere fokus på Amazonas, i takt med at biodiversitet og klima er rykket op på dagsordenen verden over, siger Lars Andresen Skovmøller.

Danmark er nummer otte på listen over de lande, der importerer mest ipé fra Amazonas. Således er Danmark foran store lande som Tyskland og Canada.

Miljøstyrelsen har informeret danske træimporterer om, at ipé er en såkaldt højrisikoart. Det betyder, at der stilles særligt store krav til dokumentation for lovlig hugst ved import.

Miljøstyrelsen undersøger i øjeblikket, om sagen skal overdrages til Østjyllands Politi.