Tørkeindeks stiger: Usædvanlig tørt vejr for årstiden

For et par måneder siden var især Jylland ved at drukne i regn. Men nu er situationen den stik modsatte.

Der er kun faldet få millimeter regn de seneste uger, og tørkeindekset stiger dag for dag.

- Vi har ikke set et lignende tørkeniveau så tidligt på året i de år, vi har målt tørkeindekset, siger klimatolog Mikael Scharling, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).