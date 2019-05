To unge slynget ud af karussel

To unge kvinder blev natten til søndag slynget ud af en karussel på Døllefjelde-Musse markedet på Lolland. Det skriver tv2.dk.

Ifølge forklaringerne rev sikkerhedsbøjlen sig løs, og de to unge blev slynget af karussellen og ud i et metalhegn. De var kortvarigt bevidstløse efter ulykken og tilbragte natten under observation på Nykøbing Falster Sygehus.

Ifølge TV2, der har snakket med Maya Hestehave, så skyldtes ulykken, at en sikkerhedsbøjle rev sig løs på den gondol, som de to veninder sad i, hvorefter de blev slynget ud af karrusellen og fløj gennem luften. De to piger var kortvarrigt bevidstløse efter ulykken

- Vi ryger ind i et metalhegn, hvor vi lander oven på hinanden. Der var flere, der stod og græd, og min venindes kæreste var i chok, siger Maya Hestehave til

Vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters Politi, Henrik Karlsen, bekræfter søndag aften, at der har været en ulykke med en karrusel, og at de har 'groundet' karrusellen.

- Vi har nedlagt forbud mod at karrusellen bliver sat op igen et andet sted, før den er blevet tilset af eksperter fra teknologisk institut, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.