Indgangene til Herlev hospital blev mandag bemandet med vagter for at undgå tyveri af håndsprit og andre nødvendige produkter til bekæmpelse af coronavirus. (Arkivfoto)

To unge mænd sigtes for tyveri af håndsprit fra sygehus

To unge mænd på 17 og 18 år er blevet anholdt og sigtet for at have stjålet håndsprit fra Herlev Hospital.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Tyveriet fandt sted torsdag den 12. marts om eftermiddagen.

Gerningsmændene slap ifølge politiet væk med 13 beholdere med håndsprit.

De seneste uger har der været stor efterspørgsel efter håndsprit på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

Af den grund er håndsprit i mange forretninger blevet udsolgt.

Politikommissær Andreas Mollerup understreger i pressemeddelelsen, at politiet ser med stor alvor på tyveri af værnemidler i den aktuelle situation.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu har fat i de to mistænkte. Det er blandt andet lykkedes på grund af gode vidner og årvågne borgere, siger Andreas Mollerup.

Sagen har ikke forbindelse til en anden meget omtalt sag fra Herlev Hospital om tyveri af håndsprit, som viste sig at bero på en misforståelse.

I den pågældende sag modtog politiet natten til fredag i sidste uge en anmeldelse om, at maskerede mænd havde stjålet håndsprit.

Det blev beskrevet som et voldsomt tyveri, men siden kunne Københavns Vestegns Politi fortælle, at hændelsen ikke havde fundet sted.

Der har dog været andre tyverier fra Herlev Hospital, som politiet efterforsker. Herunder tyveriet, som altså fredag har ført til sigtelse af to unge mænd.

Den ene blev anholdt fredag morgen, mens den anden meldte sig selv til politiet fredag formiddag.

Tyverierne har fået Herlev Hospital til at låse en del af sine yderdøre og indsætte vagter ved indgangene.