To unge mænd sigtes for drab på kvinde i Køge

To yngre mænd sigtes for at have dræbt en 20-årig kvinde, som tirsdag eftermiddag blev fundet død i en lejlighed i Køge.

Begge skal i grundlovsforhør, hvor en dommer skal afgøre, om de skal varetægtsfængsles. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi onsdag morgen.