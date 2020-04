To unge er fængslet for røveri på gaden i Kolding

Efter et overfald på en 19-årig mand i Kolding forleden nat er to unge lørdag blevet varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.

De sigtes for at have udsat offeret for både røveri og for vold af særlig farlig karakter, oplyser specialanklager Klaus Meinby Lund fra Sydøstjyllands Politi.