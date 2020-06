To unge bandemedlemmer får livstid for drab i Mjølnerparken

To unge mænd er blevet idømt fængsel på livstid for et drab og et drabsforsøg, som skete som et led i bandekonflikten i 2017.

Mændene, Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei, der er fra banden Loyal to Familia, er dømt for et drab, der fandt sted en torsdag i november 2017.