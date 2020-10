To uheld lukkede Storebæltsbroen mod Sjælland i 90 minutter

To uheld på Storebæltsbroen betød, at den fredag aften var lukket for biltrafik i østlig retning i halvanden times tid.

Kort før klokken 21 er broen dog åben igen. Man skal dog forvente kø, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, skriver Sund og Bælt på sin hjemmeside.