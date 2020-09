To ud af tre danskere vil gerne vaccineres mod covid-19

Og det er bestemt ikke umuligt, hvis man spørger professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Jeg vil tro, at vi kan begynde at vaccinere de første omkring midten af næste år, siger han.

For at en vaccine skal kunne godkendes, kræves det, at effekten af vaccinen skulle kunne påvises, og at eventuelle bivirkninger ved vaccinen skal kortlægges.

- Der er lavet fase 1- og fase 2-studier, som har vist, at vaccinen inducerer de immun-responses, som vi forventer, og at der ikke er meget hyppige bivirkninger, siger Allan Randrup Thomsen.

Det betyder, at man allerede nu kan sige, at vaccinen ser ud til at virke - og at bivirkningerne er små.

Det næste skridt, forklarer Allan Randrup Thomsen, er at forstørre gruppen af forsøgspersoner, så man kan få kortlagt de mindre hyppige bivirkninger og få et bedre billede af, hvor godt vaccinen beskytter mod covid-19.

- I fase 3 ekspanderer man gruppen af individer (forsøgspersoner, red.) og ser på, om infektionen slår an ved dem, der er vaccineret, og man sammenligner anslagsraten ved dem, der har fået en placebovaccine, siger Allan Randrup Thomsen.

11,3 procent af de adspurgte ønskede ikke at blive vaccineret, hvis danske myndigheder godkender en vaccine i år eller næste år. 21,4 procent svarede "ved ikke".